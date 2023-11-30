12:27 (мск), источник: Комсомольская правда
У мужчины остановилось сердце на станции метро «Балтийская» в Петербурге
Мужчину не смогли спасти после остановки сердца на станции метро «Балтийская».
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Пассажиры петербургского метрополитена стали очевидцами страшной ситуации на станции «Балтийская». Вечером 29 ноября мужчине резко стало плохо, и он упал. Позже оказалось, что у него остановилось сердце. Конечно же, пассажиру вызвали скорую помощь, а пока она ехала, реанимационные мероприятия оказывала сотрудница подземки. Сначала о случившимся рассказали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». Позже информацию об инциденте подтвердили spb.kp.ru в метрополитене Петербурга.
— Дежурная действительно оказывала помощь пассажиру. Это опытная сотрудница, давно работает на своем посту, — рассказали в пресс-службе.
Скорая помощь приехала на место спустя 20 минут. Все это время сотрудница продолжала откачивать мужчину. Как рассказал spb.kp.ru источник, пассажира передали медикам живым. Но, к сожалению, спасти его не удалось.