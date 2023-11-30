12:31 (мск), источник: Комсомольская правда
На Кубани водитель автобуса не смог обжаловать приговор за смертельное ДТП
Суд оставил без изменений приговор водителю автобуса за ДТП с четырьмя погибшими в Темрюке.
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На Кубани водитель автобуса не смог обжаловать приговор за ДТП с четырьмя погибшими. Суд оставил решение без изменений.
Напомним, авария произошла в июне 2022 года. Автобус Hyundai County проезжал по автодороге «Темрюк — Фонталовская» в сторону Темрюка. В салоне находились 22 человека. В какой-то момент водителю стало плохо, но мужчина не остановил транспорт, а продолжил движение. В результате транспорт съехал в кювет, где столкнулся с опорой освещения и деревом.
В результате ДТП погибли четверо пассажиров в возрасте от 51 до 66 лет. Еще четверо сильно пострадали.
Спустя год суд огласил водителю приговор. Мужчине назначили пять лет колонии-поселения с лишением водительских прав на три года. На решение суда была подана апелляционная жалоба.
«Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, изучив ее доводы, не нашла оснований для смягчения наказания. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.