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12:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем три машины переехали женщину

В Воронежской области женщина попала под колеса трех автомобилей.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах массовой аварии, в которой погибла пешеход. ДТП произошло утром 30 ноября в Лискинском районе.

По предварительным данным полиции, примерно в 7.10 на 3-м километре автодороги «Лиски-Залужное-Колыбелка-Пухово» 29-летний водитель ВАЗ-2115 сбил 55-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. После этого несчастную переехали еще две машины — «Ниссан Альмера» и «Волга».

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда «скорой».

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