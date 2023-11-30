12:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Воронежем три машины переехали женщину
В Воронежской области женщина попала под колеса трех автомобилей.
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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах массовой аварии, в которой погибла пешеход. ДТП произошло утром 30 ноября в Лискинском районе.
По предварительным данным полиции, примерно в 7.10 на 3-м километре автодороги «Лиски-Залужное-Колыбелка-Пухово» 29-летний водитель ВАЗ-2115 сбил 55-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. После этого несчастную переехали еще две машины — «Ниссан Альмера» и «Волга».
В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда «скорой».