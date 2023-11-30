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15:18 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

Рабочий погиб при падении башенного крана на стройке в Костанае

Костанай. 30 ноября. КазТАГ — Рабочий погиб при падении башенного крана на стройке в Костанае, сообщает «Наш Костанай».

Источник: КазТАГ

«30 ноября в 12:50 на строящемся объекте по улице Шаяхметова произошло падение крана. В кабине находился 49-летний крановщик, который скончался на месте от полученных травм», — сообщили в департаменте полиции.

Начато досудебное расследование по ч.2 ст 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ повлекшее гибель человека».

Причина падения крана устанавливается. Как сообщает «Наша газета» пострадал автомобиль жительницы соседнего дома.

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