12:53 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии сгорел пассажирский автобус «ПАЗ»: прокуратура проводит проверку
В Башкирии сгорел пассажирский автобус «ПАЗ»: прокуратура проводит проверку.
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Бирская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, днем 30 ноября на перекрестке улиц Мира и Бурновского тракта в Бирске произошло возгорание машины марки «ПАЗ», следовавшего по городскому маршруту. В салоне находились трое пассажиров, которые эвакуировались, пострадавших нет.
«Для установления обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит работу частного перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств».
При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, на момент прибытия пожарных автобус был полностью в огне, водителя на месте не оказалось. Для ликвидации и предотвращения розлива горючей жидкости огнеборцы подали пену. Горение потушили.
Как информировал «Башинформ», двое жителей Башкирии не дожили до утра из-за пожара в их домах.