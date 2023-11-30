13:07 (мск), источник: АиФ Омск
Омич сбил 12-летнего мальчика, перебегавшего дорогу
Ребёнок пересекал проезжую часть в неположенном месте.
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В Омске водитель сбил 12-летнего ребёнка, который переходил дорогу в неположенном месте.
Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону. По данным ведомства, сегодня, 30 ноября, водитель «Мазды» в районе дома № 114 по улице Демьяна Бедного наехал на мальчика, перебегавшего дорогу. Он пересекал проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП ребёнку понадобилась медицинская помощь.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.