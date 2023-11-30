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13:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске вспоминают жертв Чернобыльской аварии

Сегодня исполнилось 37 лет с завершения строительства Укрытия над реактором.

Источник: соцсети

Сегодня в Новосибирске вспоминают ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. К монументу «Покорителям атома» несут цветы. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Новосибирска.

— 37 лет назад в опаснейшей операции по сооружению саркофага над четвертым блоком АЭС участвовали 1750 новосибирцев, более 700 человек из них стали инвалидами, — сообщает пресс-служба мэрии.

Почти 800 жителей региона удостоены государственных наград СССР и РФ. Ордена Мужества получили более 120 ликвидаторов. Геннадию Дмитриевичу Лыкову присвоены Героя Социалистического Труда и Почетного жителя Новосибирска. Валерий Николаевич Кармачев также стал Почетным жителем города.

На данный момент в городе проживает 337 граждан, которых переехали из зон радиоактивного загрязнения. Почти 400 детей в Новосибирске появились на свет после воздействия радиации на одного из родителей.

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