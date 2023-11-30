13:29 (мск), источник: Комсомольская правда
В Новосибирске вспоминают жертв Чернобыльской аварии
Сегодня исполнилось 37 лет с завершения строительства Укрытия над реактором.
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Сегодня в Новосибирске вспоминают ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. К монументу «Покорителям атома» несут цветы. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Новосибирска.
— 37 лет назад в опаснейшей операции по сооружению саркофага над четвертым блоком АЭС участвовали 1750 новосибирцев, более 700 человек из них стали инвалидами, — сообщает пресс-служба мэрии.
Почти 800 жителей региона удостоены государственных наград СССР и РФ. Ордена Мужества получили более 120 ликвидаторов. Геннадию Дмитриевичу Лыкову присвоены Героя Социалистического Труда и Почетного жителя Новосибирска. Валерий Николаевич Кармачев также стал Почетным жителем города.
На данный момент в городе проживает 337 граждан, которых переехали из зон радиоактивного загрязнения. Почти 400 детей в Новосибирске появились на свет после воздействия радиации на одного из родителей.