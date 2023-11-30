Дело о гибели туриста на экстремальном аттракционе в Челябинской области передали в суд

Напомним, трагедия произошла 14 июля. Мужчина погиб при спуске на аттракционе «зиплайн» на Айских притесах в Саткинском районе.
После этого завели дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Под суд отдали старшего инструктора веревочного парка. Следствие полагает, что обвиняемый оказал 34-летнему туристу «не отвечающую требованиям безопасности платную услугу “зиплайн”, представляющую собой элемент веревочного парка с перепадом высот, по которому участник скользит под действием силы тяжести по канат-троллею протяженностью около 500 метров с отрывом от земли с помощью специального оборудования».
СК утверждает, что инструктор знал, что случилась нештатная ситуация — запуталась веревка, предназначенная для спуска с канат-троллея на металлическую лестницу. Произошла задержка готовности финишной площадки к приему следующего посетителя. Турист, будучи ненадлежаще осведомленным о правилах техники безопасности, приближаясь к финишной площадке, отпустил руки от оборудования и принял горизонтальное положение. Произошло его столкновение с металлической лестницей. От полученных телесных повреждений он скончался.