Прекращено уголовное дело против бывшего вице-мэра Воронежа Плиевой

Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали знакомые с ситуацией источники.
В СКР о факте прекращения уголовного дела официально не сообщали. В ведомстве «Ъ-Черноземье» попросили направить запрос для получения информации.
О возбуждении уголовного дела стало известно в мае этого года. Тогда издание «Вести-Воронеж» сообщало, что чиновница якобы помогала некоей коммерческой организации по вопросам, касающимся ее полномочий. Часть этой фирмы принадлежала матери бывшего вице-мэра. Источники издания также подтвердили факт прекращения уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам. По данным «Ъ-Черноземье», решение было принято после признания бывшим вице-мэром вины.
Марина Плиева трудилась в мэрии Воронежа с июля 2004 года по апрель 2023-го. Она занимала посты начальника управления разработки нормативно-правовой базы местного самоуправления, главы административно-правового управления, замглавы администрации, директора департамента общественной безопасности и полпреда главы Воронежа в гордуме — руководителя правового управления. В 2018 году Плиева стала заместителем мэра. Эту должность она покинула в апреле этого года. В мэрии Воронежа объясняли ее отставку «семейными обстоятельствами, связанными с состоянием здоровья близкого родственника».
Владимир Зоркий.