14:26 (мск), источник: Клопс.ru
Под Зеленоградском гружённый камнями песковоз подмял под себя легковушку (фото)
Водитель чудом остался жив.
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Под Зеленоградском гружённый камнями 30-тонный песковоз столкнулся с Audi и буквально подмял машину под себя. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.
ДТП произошло в четверг, 30 ноября, на перекрёстке возле поворота на Сосновку. Водитель легковушки, двигавшейся в сторону Зеленоградска, врезался в идущий впереди манипулятор, а сзади на него наехал песковоз, гружённый огромными валунами.
«Он буквально проехал по иномарке. Водитель был зажат со всех сторон. Его помогали вытаскивать и очевидцы, и подоспевшие спасатели МЧС. Машину пришлось по кускам растаскать, от неё ничего не осталось. Крышу сняли, двери, водителя еле освободили», — говорит очевидец.
По словам собеседника «Клопс», мужчине повезло, что он выжил в такой аварии. Пострадавшего везут в БСМП.