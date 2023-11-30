Главное
Спецоперация на Украине
14:26 (мск), источник: Клопс.ru

Под Зеленоградском гружённый камнями песковоз подмял под себя легковушку (фото)

Водитель чудом остался жив.

Под Зеленоградском гружённый камнями 30-тонный песковоз столкнулся с Audi и буквально подмял машину под себя. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

ДТП произошло в четверг, 30 ноября, на перекрёстке возле поворота на Сосновку. Водитель легковушки, двигавшейся в сторону Зеленоградска, врезался в идущий впереди манипулятор, а сзади на него наехал песковоз, гружённый огромными валунами.

«Он буквально проехал по иномарке. Водитель был зажат со всех сторон. Его помогали вытаскивать и очевидцы, и подоспевшие спасатели МЧС. Машину пришлось по кускам растаскать, от неё ничего не осталось. Крышу сняли, двери, водителя еле освободили», — говорит очевидец.

По словам собеседника «Клопс», мужчине повезло, что он выжил в такой аварии. Пострадавшего везут в БСМП.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Лицо в крови, нога простреляна»: очевидец — о перестрелке на площади Василевского
«Укрепляет иммунитет, повышает тонус»: диетолог рассказал о пользе грейпфрута
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД