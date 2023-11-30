Семьям погибших в пожаре в хостеле Алматы казахстанцев выделят по 1 млн тенге

«По поручению акима города, помимо ранее озвученной помощи в транспортировке тел, будет выделен 1 млн тенге на каждого погибшего гражданина РК. Постановление акимом уже подписано сегодня», — сообщил аким района Айдар Жакибаев.
Он добавил, что финансовая помощь будет выделена только казахстанским семьям — поскольку среди погибших есть граждане России и Узбекистана, им будет оказана помощь в транспортировке тел до мест погребения.
Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.
Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.
В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго — госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.
На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.
По словам главы ДЧС Алматы, подвал переоборудовали в хостел незаконно.
Также стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы — граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.
Стало также известно о том, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.
В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.
По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.
Департамент полиции Алматы заявил, что установлены личности всех 13-ти погибших в результате пожара в хостеле в Алматы 30 ноября. Среди жертв ЧП девять казахстанцев и четыре иностранца.
Алматинцев призвали поделиться теплой одеждой с пострадавшими при пожаре в хостеле.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре. Он также заявил, что виновные в пожаре будут привлечены к ответственности.