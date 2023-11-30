14:42 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Мощная волна сбила с ног моряка с телефоном на Кубани
Парень хотел сделать фото стихии.
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В Темрюкском районе Краснодарского края моряка накрыла мощной волной. Это событие засняли на видео (6+) и поделились кадрами в соцсетях.
По информации представителей Российского профессионального союза моряков, моряк, снимавший видео, находился в порту Кавказ в момент происшествия. К счастью, моряку удалось избежать серьезных травм, и его состояние оценивается как нормальное.
Напомним, ранее после сокрушительного шторма, обрушившегося на Сочи и Черноморское побережье, туристы продолжили рисковать своей жизнью, выходя на набережные и береговые зоны, чтобы сделать фотографии. Шторм принес с собой сильные волны и разрушительные прибойные ветры.