Главное
Спецоперация на Украине
14:42 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Мощная волна сбила с ног моряка с телефоном на Кубани

Парень хотел сделать фото стихии.

В Темрюкском районе Краснодарского края моряка накрыла мощной волной. Это событие засняли на видео (6+) и поделились кадрами в соцсетях.

По информации представителей Российского профессионального союза моряков, моряк, снимавший видео, находился в порту Кавказ в момент происшествия. К счастью, моряку удалось избежать серьезных травм, и его состояние оценивается как нормальное.

Напомним, ранее после сокрушительного шторма, обрушившегося на Сочи и Черноморское побережье, туристы продолжили рисковать своей жизнью, выходя на набережные и береговые зоны, чтобы сделать фотографии. Шторм принес с собой сильные волны и разрушительные прибойные ветры.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта