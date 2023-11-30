15:00 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска отразили три атаки на Запорожском направлении

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия трижды пыталась атаковать на Запорожском направлении, но российские войска пресекли эти попытки, следует из сводки Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое», — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе 118-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии оперативного назначения в районе Работино и севернее Новопокровки.

ВСУ потеряли:

  • около 30 человек убитыми и ранеными;
  • три автомобиля.

Купянское направление

Западная группировка войск отразила две атаки штурмовиков 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районе села Синьковка (Харьковская область).

Потери противника составили:

  • не менее 45 военнослужащих;
  • два автомобиля.

Краснолиманское направление

Группировка «Центр» отбила атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки (ДНР).

Там уничтожены:

  • около 250 бойцов ВСУ;
  • две боевые бронемашины;
  • четыре автомобиля.

Донецкое направление

Южная группировка пресекла две атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки (ДНР), а также нанесла огневое поражение 93-й механизированной бригаде ВСУ в районе Андреевки.

Противник потерял:

  • примерно 270 военнослужащих;
  • две боевые бронемашины;
  • три пикапа;
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Южнодонецкое направление

Группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки и Новоукраинки (ДНР).

Потери ВСУ:

  • около 100 бойцов;
  • танк;
  • две боевые бронемашины;
  • три автомобиля.

Херсонское направление

В результате действий российских подразделений, огня артиллерии и ударов авиации уничтожено:

  • порядка 55 украинских военнослужащих;
  • два автомобиля.

В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 118 районах. В окрестностях Красноармейска и Новогродовки (ДНР) удалось поразить тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: СТ-68УМ и П-18.

Силы ПВО сбили девять беспилотников.

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