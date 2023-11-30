Российские войска отразили три атаки на Запорожском направлении

«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое», — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе 118-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии оперативного назначения в районе Работино и севернее Новопокровки.
Западная группировка войск отразила две атаки штурмовиков 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районе села Синьковка (Харьковская область).
Потери противника составили:
Группировка «Центр» отбила атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки (ДНР).
Южная группировка пресекла две атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки (ДНР), а также нанесла огневое поражение 93-й механизированной бригаде ВСУ в районе Андреевки.
Группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки и Новоукраинки (ДНР).
В результате действий российских подразделений, огня артиллерии и ударов авиации уничтожено:
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 118 районах. В окрестностях Красноармейска и Новогродовки (ДНР) удалось поразить тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей: СТ-68УМ и П-18.
Силы ПВО сбили девять беспилотников.