Челябинку отдали под суд за убийство сожителя, тело которого закопала в саду

Напомним, преступление произошло минувшим летом в Тракторозаводском районе.
Между сожителями, распивавшими алкогольные напитки в одном из частных домов, произошла ссора. Женщина схватила нож и с силой нанесла мужчине не менее трех ударов в грудную клетку. От полученных повреждений тот скончался на месте. Тело она закопала во дворе дома.
По информации СУ СКР по Челябинской области, двумя месяцами ранее женщина при аналогичных обстоятельствах воткнула металлический колюще-режущий предмет своему сожителю в левое плечо.
Неоднократно судимую горожанку обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), частью 1 статьи 105 (убийство) УК РФ.
В ведомстве отмечают, что мужчина числился пропавшим без вести. Благодаря слаженной работе следователя СКР и оперативных сотрудников ГУ МВД по Челябинской области преступление раскрыто в кратчайшие сроки.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд.