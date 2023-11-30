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15:29 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск

Экс-директор батутного центра в Новосибирске получил срок за травмы шести детей

Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении 35-летнего бывшего директора батутного центра в Новосибирске.

Источник: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего шестеро детей получили травмы в батутном центре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, в 2018 году директор батутного центра в Новосибирске арендовал помещение в Дзержинском районе, в котором размести гимнастическое оборудование. В качестве инструкторов он привлек к работе центра граждан, у которых не было необходимо спортивной подготовки и профессиональной квалификации.

Кроме того, он не обеспечил информирование потребителей о рисках травмирования во время занятий по прыжкам на батуте, не обеспечил безопасность оказания спортивных услуг и наличие врачебно-педагогического наблюдения за проведением занятий и тренировок.

В результате его действия привели к тому, что шестеро детей получили травмы различной степени тяжести вреда здоровью, в том числе одному ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал бывшего директора батутного центра виновным по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему назначали 2,5 года условно испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске в суд направлено дело о покушении на сбыт более 20 кг наркотиков.

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