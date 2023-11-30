15:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Шесть судов сорвало с якорей: Шторм продолжает испытывать на прочность Краснодарский край
Шесть судов сорвались с якорей во время шторма в Черном море.
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О силе волн, сокрушающихся на сушу, можно судить по видимым разрушениям пляжей и прибрежных территорий. Ураган изрядно потрепал набережные Сочи, Ейска, Анапы. Ветер был такой силы, что шесть судов сорвало с якорей в море.
Под Анапой на мель выбросило огромный сухогруз Blue Shark, которому пророчат судьбу второго Rio. А в районе Сочи спасатели эвакуировали вертолетом с палубы сухогруза GAIA I гражданина Грузии с серьезной травмой.
А 29 ноября в каюте теплохода «Волгобалт-226» обнаружили тело моряка. Корабль бороздил воды Азовского моря. Погибшим является 61-летний механик Александр Шурыгин. В сети распространяется информация о том, что причиной смерти якобы является инфаркт на фоне сильного стресса. В пресс-службе Росморречфлота информацию не подтвердили:
— Тело найдено в каюте, без признаков жизни. Некорректно связывать гибель моряка со штормом. На берегу будут проведены вскрытие, медицинская экспертиза, тогда можно будет говорить о причине смерти, выяснят, было ли какое-то заболевание, — отметил в разговоре с «КП-Кубань» пресс-секретарь Федерального агентства, советник руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.
Капитан теплохода Garakac, находившегося в районе Туапсе, сообщил о наличии лишней воды в утяжелителях и носовой части судна. Водооткачивающее оборудование перестало работать. Была запрошена помощь в перешвартовке, сейчас последствия устраняют.
Баржу БНТ-03 из Керченского пролива выбросило на берег, она сорвалась с якорей. Это произошло близ поселка Заветное. Судно вернут на воду после окончания непогоды.
Теплоход «Озкан-2» также сорвался в Керченском проливе. Капитан решил дрейфовать в южной части, а спустя час судно все же поставили на якорь, но уже на второй.
Там же сорвался теплоход «Волга-4007». На дне остались два якоря, стоянка стало возможной благодаря третьему — кормовому якорю. Капитан ожидает разрешение от пограничников на выход в Черное море для отправления в Турцию.
Кроме того, в Керченском проливе c якорей сорвались теплоходы «Иртыш ривер» и «Сатурн-1». Срыв первого произошел в акватории порта Кавказ, сейчас он противостоит шторму с 15 людьми на борту.