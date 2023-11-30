15:01 (мск), источник: Коммерсантъ
В Самарской области закрыто стрельбище, пули с которого попадали в поселок
Опасный полигон для стрельб в Красноярском районе Самарской области закрыт. Мера принята по постановлению суда.
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Приставы под контролем прокуратуры опечатали КПП и административные постройки на территории объекта. Об этом сообщает надзорное ведомство и УФССП по Самарской области.
Речь идет о стрельбище в поселке городского типа Новосемейкино на Промышленном шоссе, 4Е. На территории полигона проводились учебные групповые и индивидуальные стрельбы.
Прокуратура провела проверку и выявила нарушения закона об обороте оружия и патронов к нему в работе полигона. В адрес директора вносилось представление об устранении нарушений.
Представление было удовлетворено. Однако новая проверка показала, что не все нарушения были устранены.
Георгий Портнов.