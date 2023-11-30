15:06 (мск), источник: Комсомольская правда
Сделал замечание из-за громкой музыки: пьяный отец зарезал родного сына в Самарской области
В Самарской области пьяный отец зарезал 16-летнего сына из-за замечания.
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В ночь на 28 ноября 2023 года в городе Отрадный Самарской области случилась трагедия. От рук собственного отца погиб 16-летний Александр Ф. Как рассказал «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах, пьяный отец набросился на своего сына с ножом после того, как тот сделал ему замечание.
Судьба у Александра и его родной 21-летней сестры была тяжелая. Родители развелись, когда дети были еще маленькими. В 2021 году после продолжительной болезни не стало мамы, и брат с сестрой остались одни. Отец почти не участвовал в воспитании своих детей, работал на вахте. Опеку над подростками взяла родная тетя, с которой ребята прожили несколько лет.
Саша Ф. учился на первом курсе в Отрадненском нефтяном техникуме. Его одногруппники и преподаватели очень хорошо отзывались о парне.
— Всегда улыбался. С ним было очень легко и приятно общаться, — говорят знакомые Саши.
Накануне трагедии с вахты вернулся отец. В тот вечер Александр находился дома.
— Отец приехал с работы, выпивал. Уже в позднее время мужчина начал включать громко музыку. Это было примерно в 2 часа ночи. Саша сделал замечание разбушевавшемуся отцу, а тот в ответ нанес сыну не менее пяти ударов ножом в область груди, — рассказывают источники, знакомые с ситуацией.
По словам знакомых, отец рассказал на первом допросе в отделении, что не хотел убивать сына, хотя и пырнул его ножом целенаправленно, чтобы проучить за замечание. На шум в квартире отреагировала соседка, которая вызвала скорую. Саша умер на месте от полученных травм, прибывшие медики лишь констатировали смерть подростка. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
30 ноября 2023 года Александра Ф. похоронили в селе Федоровка. На прощание пришли одногруппники, бывшие одноклассники, друзья и знакомые парня. Никто до сих пор не может поверить в произошедшее.