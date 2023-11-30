15:12 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Четырех рыбаков спасли с льдины на Горьковском море
ЧП произошло 30 ноября.
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Спасателям пришлось снимать с льдины четырех рыбаков, которые дрейфовали на ней по Горьковскому морю. ЧП произошло 30 ноября, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о рыбаках, попавших в беду, поступило в 10.23. На место сразу выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда Городца. Они благополучно сняли с льдины всех четверых, медицинская помощь мужчинам не понадобилась.
Ранее на Гребном канале в Нижнем Новгороде рыбак провалился под лед, его успели спасти.