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15:12 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Четырех рыбаков спасли с льдины на Горьковском море

ЧП произошло 30 ноября.

Спасателям пришлось снимать с льдины четырех рыбаков, которые дрейфовали на ней по Горьковскому морю. ЧП произошло 30 ноября, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о рыбаках, попавших в беду, поступило в 10.23. На место сразу выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда Городца. Они благополучно сняли с льдины всех четверых, медицинская помощь мужчинам не понадобилась.

Ранее на Гребном канале в Нижнем Новгороде рыбак провалился под лед, его успели спасти.

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