17:00 (мск), источник: Татарстан 24
Неизвестный открыл стрельбу в отделе полиции в Казани
Все произошло на улице Япеева.
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В отдел полиции «Япеева» забежал мужчина в балаклаве, выстрелил из оружия, а потом, по предварительной информации, побежал в сторону Казанского Кремля, передает наш корреспондент.
Однако в пресс-службе УМВД РФ по Казани нам заявили, что это были учения.
Ранее в Елабуге неизвестный расстрелял автобусные остановки. Неизвестный стрелял из травматического оружия в стеклянный щит на улице Горького.