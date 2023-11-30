Главное
Спецоперация на Украине
17:00 (мск), источник: Татарстан 24

Неизвестный открыл стрельбу в отделе полиции в Казани

Все произошло на улице Япеева.

Источник: Татарстан 24

В отдел полиции «Япеева» забежал мужчина в балаклаве, выстрелил из оружия, а потом, по предварительной информации, побежал в сторону Казанского Кремля, передает наш корреспондент.

Однако в пресс-службе УМВД РФ по Казани нам заявили, что это были учения.

Ранее в Елабуге неизвестный расстрелял автобусные остановки. Неизвестный стрелял из травматического оружия в стеклянный щит на улице Горького.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Минниханов дал старт строительству одного из крупнейших дата-центров в Татарстане
В Татарстане ожидается сильный снегопад
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта