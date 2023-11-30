16:26 (мск), источник: Комсомольская правда
«Он был звездой, шел на красный диплом»: в Москве погиб «Ученик года» из Челябинской области. Что о нем говорят близкие
В Москве погиб «Ученик года» из Челябинской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вечером, 29 ноября, под окнами общежития в Москве нашли тело 22-летнего студента Егора Флоренко. Парень переехал в столицу из города Троицка Челябинской области, когда поступил в медицинский университет имени Сеченова. Что удивительно, там о трагедии не в курсе.
Друзья, учителя и старые знакомые Егора узнали о трагедии из телеграм-каналов. Многие из них сейчас подавлены, но некоторые все же написали пару слов о парне.
После общения со знакомыми Егора создается ощущение, что он всегда был деятельным и талантливым. Играл в театральных постановках, был душой компании и словно завораживал всех вокруг.
— С Егором я познакомилась в 6 классе, когда он поступил к нам в лицей. Уже с этих лет он отличался своей целеустремленность, складом ума и чувством юмора. Егор был очень идейным, креативным, творческим, артистичным человеком с большими амбициями. Он мог поддержать любого, был хорошим другом и надежным товарищем. Мы все его таким и запомним, — делится бывшая одноклассница Егора Лилия Серазетдинова.
Последний раз девушка переписывалась с Егором всего несколько дней назад. И тогда ничего подозрительного не заметила:
— Он всегда был жизнерадостным, активным, с большими целями на будущее. Предполагаю, что это был несчастный случай, потому что в разговорах на днях все было как обычно, никто не допускал такой мысли.
Тяжело потерю Егора переживает и руководство лицея. О парне тут не забыли, хотя и он и выпустился несколько лет назад. Печальная новость выбила из колеи и директора лицея Олесю Прибытову. Но самое важное она сказала:
— Все помнят Егора. Это один из лучших выпускников лицея, это звезда лицея.
Ученик года
Когда Егор был школьником, о нем писали все СМИ региона — в 9 классе парень стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Ученик года».
Еще в 2018 году он мечтал стать хирургом. Поэтому и мастер-класс там провел необычный. Егор рассказал, как нестандартно проверить здоровье — по ногтям и пульсу.
— Мне нравится исследовать и искать ответы на вопросы, — признался тогда журналистам Егор.
Уже учась в университете, парень заинтересовался политикой. В 2023 году обучался в школе партийных руководителей партии «Родина».
В социальных сетях Егор выкладывал фото, как вместе с представителями партии побывал в Государственной думе России, Центр управления полетами «Роскосмоса», Эксплуатационное локомотивное депо и встретился с руководителем «Мосгортранса».
Параллельно с политической карьерой Егор получал образование. Парень учился на 5 курсе Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Знакомые говорят, что он шел на красный диплом.
Редакция «Комсомольской правды-Челябинск» выражает соболезнования семье, друзьям и знакомым Егора Флоренко.