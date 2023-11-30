У близких экс-полковника МВД Захарченко изъяли еще 50 миллионов рублей

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры Москвы об обращении в доход России имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких на сумму свыше 50 миллионов рублей», — говорится в релизе.
Как рассказала РИА Новости адвокат Захарченко Валерия Туникова, сам он участвовал в заседании по видеоконференцсвязи и неоднократно просил исключить его из числа ответчиков, так как спорное имущество не было оформлено на него или прямых родственников.
Как указывала прокуратура, на коррупционные доходы Захарченко его отец, сестра, бывшая супруга и доверенное лицо купили две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы, а также накопили на счетах крупные суммы — в общей сложности речь о 50 миллиона рублей.
В свою очередь сторона защиты высказывала мнение, что данное имущество не входит в число объектов, которые можно забирать в доход государства.
«Никулинский районный суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление прокуратуры города Москвы. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда после вступления его в законную силу», — указывает надзорное ведомство.
В мае прошлого года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима за взятки на 1,4 миллиарда рублей.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.