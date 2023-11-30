В Нижегородской области спасатели сняли со льдин 15 рыбаков

Сначала на пульт дежурного поступила информация о четверых мужчинах на льдине, которую оторвало от берега на реке Яр. На место ЧП выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда из Городца. Рыбаков вытащили. в медпомощи они не нуждались, пояснили в МЧС.
Спустя два часа похожий случай произошел в районе базы отдыха «Солнечная» на Волге. Там одиннадцать человек не смогли эвакуироваться из-за образовавшейся полыньи. Спасатели пришли на помощь, никто не пострадал.
В МЧС предупредили, что наступивших холодов было недостаточно для формирования безопасной толщины льда, выходить на поверхности водоемов пока опасно.