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17:35 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

В Чашникском районе тракториста убило бревном

Тракториста убило бревном при заготовке леса под Чашниками.

Источник: Комсомольская правда

В Чашникском районе тракториста убила бревном при заготовке леса. Подробности трагедии озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

По информации ведомства, во вторник, 29 ноября, лесозаготовительная бригада работала в Чашникском районе. Во время транспортировки бревна, 35-летний тракторист, нарушив технику безопасности, ушел из кабины трактора. Сообщается, что в этот момент другой работник проводил сцепку, а также перемещал древесину.

«После одно из бревен, упершись в пень, изменило траекторию движения и ударило тракториста», — уточняется в сообщении.

Сказано, что мужчине оказали все необходимую помощь, но до приезда врачей скорой помощи он умер.

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