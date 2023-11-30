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18:03 (мск), источник: Комсомольская правда

«Очередной беспредел»: в Волгограде школу проверяют из-за видео с раздеванием пятиклассника

В школе Волгограда ученицы сняли на видео издевательство над мальчиком.

Источник: Комсомольская правда

Школа № 56 в Кировском районе Волгограда попала в центр скандала после того, как группа старшеклассниц сняла на видео издевательства над учеником 5 класса. В соцсетях появилось короткое видео, которое сняли сами школьницы. Затем неравнодушные к проблеме волгоградцы выложили запись в группе ВК «Кировский район Волгограда», попросив опубликовать его и привлечь внимание администрации.

«Прошу опубликовать очередной беспредел, происходящий в № 56 школе города Волгограда. Это ученик 5 класса, а девочки из 7 класса. Сколько это может продолжаться? В школе беспредел, администрации все равно. Может быть, правоохранительные органы заинтересуются?» — вопрошает автор поста.

Из снятой самими девочками записи видно, что пятиклассника заперли в кабинете после урока, затем повалили на пол и попытались снять брюки. Ребенок вырывался и пытался отбиться, ему это удалось. Затем школьницы вытолкали подростка в коридор.

«Перестаньте его трогать», — говорит одна из участниц. Похоже, что такая ситуация случается не впервые.

Комментаторы призвали проверить школу и участников этой истории. В администрации Волгограда отреагировали оперативно.

— По факту случившегося руководством МОУ СШ № 56 совместно с департаментом по образованию будет проведена проверка. Также будет проведена воспитательная беседа с учащимися — участниками конфликтной ситуации, — сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии.

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