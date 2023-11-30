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17:59 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму взят под стражу директор «КурортТоргСервис»

Он обвиняется в получении крупной взятки.

Источник: ГУ МВД

В Республике Крым директора предприятия «КурортТоргСервис» Евпатории взяли под стражу по обвинению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает Следком России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что обвиняемый потребовал от двух индивидуальных предпринимателей взятку 700 тысяч рублей за содействие в победе на аукционе по получению в аренду нежилого помещения под магазин в Евпатории.

После того как директор «КурортТоргСервис» получил часть взятки в размере 250 тысяч рублей в Симферополе, его задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при содействии коллег из УЭБиПК МВД по Республике Крым.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в работе «Крымэнерго» нашли нарушения на сумму свыше 721 млн рублей.

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