17:59 (мск), источник: АиФ Крым
В Крыму взят под стражу директор «КурортТоргСервис»
Он обвиняется в получении крупной взятки.
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В Республике Крым директора предприятия «КурортТоргСервис» Евпатории взяли под стражу по обвинению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает Следком России по Республике Крым и городу Севастополю.
Установлено, что обвиняемый потребовал от двух индивидуальных предпринимателей взятку 700 тысяч рублей за содействие в победе на аукционе по получению в аренду нежилого помещения под магазин в Евпатории.
После того как директор «КурортТоргСервис» получил часть взятки в размере 250 тысяч рублей в Симферополе, его задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при содействии коллег из УЭБиПК МВД по Республике Крым.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось о том, что в работе «Крымэнерго» нашли нарушения на сумму свыше 721 млн рублей.