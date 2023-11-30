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22:34 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Белорусов предупредили о новом виде мошенничества с денежной компенсацией

Мошенники придумали новый способ обмана белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Белорусам сказали про новый вид мошенничества с денежной компенсацией. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Верховного суда Беларуси.

В сообщении говорится, что появились мошенники, которые пытаются действовать от имени государственных органов и сообщают белорусам ложную информацию о выплате якобы положенной денежной компенсации от суда.

В Верховном суде обратили внимание на то, что не стоит доверять звонкам с незнакомых номеров, когда звонящие говорят, что вы или же ваши родственники были признаны пострадавшими по уголовному делу и теперь суд выплачивает компенсацию.

«Подвох в том, что для получения денежных средств гражданам предлагается оплатить судебные расходы», — сказано в сообщении.

В суде заметили, что подобным образом мошенники пытаются отработать новую схему выманивания денег у белорусов.

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