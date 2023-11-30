18:55 (мск), источник: © РИА Новости

Над Брянской областью сбили беспилотник

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

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