18:55 (мск), источник: © РИА Новости
Над Брянской областью сбили беспилотник
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России.
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«Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.