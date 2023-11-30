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30 ноября, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Маргилане двое рабочих совершили разбойное нападение на жильцов частного дома

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На один из частных домов в Маргилане было совершено разбойное нападение. Грабители под угрозой расправы над хозяевами вынесли деньги и драгоценности на 20 миллионов сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

Сигнал о преступлении поступил в дежурную часть городского ОВД. По горячим следам преступники были задержаны. Ими оказались мужчины, один из которых проживал в Ташкенте, а второй — уроженец Сурхандарьинской области.

Как выяснилось, грабители некоторое время назад занимались ремонтом у соседей пострадавших и положили глаз на имущество этого дома. Дождавшись ночи, злоумышленники, надев маски и вооружившись ножами, перепрыгнули через стену и проникли в дом.

От шума проснулась жена хозяина дома и закричала. Прибежавший муж попытался дать отпор преступникам. Однако те набросились на хозяев и нанесли им ножевые ранения. Далее, под угрозами расправы, грабители вынудили хозяев отдать деньги и драгоценности. В результате «улов» преступников составил в общей сложности 20 миллионов сумов.

Покинув место преступления, мужчины заехали в один из магазинов, где оставили свои вещи. Они сменили одежду, сели в такси и уехали. По горячим следам оперативникам удалось их быстро обнаружить.

В отношении них заведено уголовное дело по части 3 статьи «Разбой» Уголовного Кодекса, что влечет за собой до 15 лет лишения свободы.

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