21:56 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Кишиневе автомобиль сбил парня на пешеходном переходе: Пострадавший госпитализирован
В Кишинёве пешехода сбили на «зебре».
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ДТП произошло минувшим вечером 29 ноября на улице Богдан Воевод в столице.
По данным полиции, 56-летний водитель Mercedes сбил на «зебре» 21-летнего молодого человека. Пострадавшего госпитализировали, передаёт protv.md.
Обстоятельства аварии выясняются.