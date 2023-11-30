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21:56 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Кишиневе автомобиль сбил парня на пешеходном переходе: Пострадавший госпитализирован

В Кишинёве пешехода сбили на «зебре».

ДТП произошло минувшим вечером 29 ноября на улице Богдан Воевод в столице.

По данным полиции, 56-летний водитель Mercedes сбил на «зебре» 21-летнего молодого человека. Пострадавшего госпитализировали, передаёт protv.md.

Обстоятельства аварии выясняются.

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