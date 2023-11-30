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21:40 (мск), источник: ТАСС

В институте в Москве разбилась ампула с бромом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ампула с бромом разбилась в кабинете корпуса в Институте фармации Сеченовского университета в Москве, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

30 ноября в 18:09 в управление Роспотребнадзора по Москве поступила информация о розливе химического вещества — разбилась ампула с бромом в кабинете корпуса Института фармации Сеченовского университета.

«Администрацией Института приняты все необходимые меры для устранения последствий произошедшего, все сотрудники выведены на улицу, проведено проветривание помещений. За медицинской помощью никто из сотрудников не обращался», — говорится в сообщении.

В связи с поступившей информацией территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в ЗАО организован выезд лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиология в городе Москве» для отбора проб воздуха. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

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