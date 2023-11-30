Главное
Главные новости к вечеру 30 ноября
22:17 (мск), источник: © РИА Новости

Площадь пожара в Ростове-на-Дону достигла 1,5 тысячи «квадратов»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя — РИА Новости. В Ростове-на-Дону тушат пожар на вещевом рынке, его площадь достигла 1,5 тысячи «квадратов», сообщил представитель управления МЧС России по региону.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров», — сказал он.

К ликвидации возгорания привлекли 113 спасателей и 33 единицы техники.

Отмечается, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.

В четверг вечером на улице Миронова, 12/5, где расположен рынок «Белый Темер», загорелись вещевые павильоны. Возгоранию присвоили третий ранг. Прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

В октябре 2018 года крупный пожар произошел на рынке «Восточный», который расположен по соседству с «Белым Темером». В народе их называют «Темерник». Тогда пожару присвоили четвертую категорию сложности, его площадь составила шесть тысяч «квадратов». Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами. Общая сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте ста лет
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарыМЧС