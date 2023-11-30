Площадь пожара в Ростове-на-Дону достигла 1,5 тысячи «квадратов»

«Площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров», — сказал он.
К ликвидации возгорания привлекли 113 спасателей и 33 единицы техники.
Отмечается, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.
В четверг вечером на улице Миронова, 12/5, где расположен рынок «Белый Темер», загорелись вещевые павильоны. Возгоранию присвоили третий ранг. Прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.
В октябре 2018 года крупный пожар произошел на рынке «Восточный», который расположен по соседству с «Белым Темером». В народе их называют «Темерник». Тогда пожару присвоили четвертую категорию сложности, его площадь составила шесть тысяч «квадратов». Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами. Общая сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей.