К горящему в Ростове-на-Дону рынку отправили полицию и ДПС

На место пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону направили сотрудников полиции, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
«Район рынка в Первомайском районе, где в настоящее время борются с огнем, направлены наряды полиции для обеспечения оцепления территории, а также наряды ДПС для обеспечения обхода транспорта и проезда спецтехники», — сказали в пресс-службе ведомства.
Телеграм-канал Baza сообщал, что торговцы пытаются спасти товар и мешают тушить пожар.
ТАСС со ссылкой на МВД передает, что на подъездах к рынку перекрыты четыре улицы — Лелюшенко, Миронова, Днепровский переулок и Каскадная.
Горит вещевой рынок, площадь пожара, по данным МЧС, составляет 1,5 тыс. кв. м. В ведомстве сказали, что тушение осложняется плотной павильонной застройкой и быстрым распространением огня. С огнем борются 113 человек и 33 единицы техники.
Позднее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уточнил в телеграм-канале, что огонь распространился на площади 3 тыс. кв. м. Пожару присвоен третий ранг сложности. Сообщений о пострадавших не поступало. «Угроза распространения огня на жилые объекты в настоящее время отсутствует», — написал он.
Прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, сообщает «Интерфакс».
В прошлый раз крупный пожар на рынке «Восточный» (часть вещевого рынка «Темерник») произошел в октябре 2017 года. Площадь пожара тогда составила 11 тыс. кв. м. Пострадало имущество 270 торговцев, ущерб составил 500 млн руб. Следствие решило, что пожар произошел по вине сварщика, обвиняемый признал свою вину.