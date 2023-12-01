07:16 (мск), источник: АиФ Владивосток
Приморец убил своего знакомого во время ссоры
Следователи направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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Мужчина, находившийся на лесозаготовительном участке в Тернейском районе, убил своего товарища в результате ссоры.
Следствие установило, что в ноябре 2022 года двое мужчин, 38-летний подозреваемый и его знакомый, работали на лесозаготовительном участке Тернейского лесничества. Однако после того, как они выпили алкоголя в помещении передвижного дома для временного жилья, между ними возникла несогласованность, которая переросла в ссору.
Подозреваемый, по версии следствия, нанес не менее 20 ударов ножом по телу своего товарища, что привело к его смерти. Смертельные повреждения были настолько серьезными, что потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления, обвиняемый попытался уничтожить одежду, в которой он был на момент преступления, но следствие смогло обнаружить и изъять ее в ходе расследования.
Следователи направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.