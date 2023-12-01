03:57 (мск), источник: АиФ Владивосток
В Приморье осудили мать, которая избивала своего ребёнка с ДЦП
Приговор не вступил в законную силу.
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В Приморье был зарегистрирован случай жестокого обращения с ребенком, страдающим детским церебральным параличом (ДЦП).
В ходе судебного заседания было установлено, что в период с ноября 2021 года по август 2022 года 45-летняя мать не только не оказывала необходимую медицинскую помощь своему четырехлетнему сыну, но и систематически избивала его.
Помимо прочего, в августе 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла малышу не менее пяти ударов.
Ранее Советский суд Владивостока взял под стражу женщину, обвиняемую в убийстве собственного 4-летнего сына. Её отправили в СИЗО на время следствия. Женщине также предстоит доскональная психиатрическая экспертиза.