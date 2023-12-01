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03:57 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Приморье осудили мать, которая избивала своего ребёнка с ДЦП

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье был зарегистрирован случай жестокого обращения с ребенком, страдающим детским церебральным параличом (ДЦП).

В ходе судебного заседания было установлено, что в период с ноября 2021 года по август 2022 года 45-летняя мать не только не оказывала необходимую медицинскую помощь своему четырехлетнему сыну, но и систематически избивала его.

Помимо прочего, в августе 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла малышу не менее пяти ударов.

Суд, рассмотрев данное дело, пришел к выводу о виновности женщины в совершении преступления. Было вынесено решение о применении к ней наказания в виде лишения свободы на срок двух лет с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее Советский суд Владивостока взял под стражу женщину, обвиняемую в убийстве собственного 4-летнего сына. Её отправили в СИЗО на время следствия. Женщине также предстоит доскональная психиатрическая экспертиза.

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