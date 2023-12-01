03:52 (мск), источник: AmurMedia.ru
Три человека погибли при пожаре в доме в Хабаровске
Два человека, в том числе ребёнок, госпитализированы.
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1 декабря в 2 часа 11 минут в ЕДДС г. Хабаровска поступила информация о возгорании квартиры на третьем этаже дома № 20А по Матвеевскому шоссе. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение на площади в 30 кв.м. и обнаружили в квартире троих погибших, сообщает ИА AmurMedia.
С помощью спасательных устройств было эвакуировано 10 человек, ещё 20 жителей дома эвакуировались самостоятельно. Два человека, в том числе ребёнок, пострадали от дыма, один из них госпитализирован. Началось расследование причин происшествия.
«Администрация города оперативно направила автобус для эвакуированных из здания жильцов. Сейчас все они уже вернулись в свои квартиры. В доме есть электричество (кроме пострадавшей квартиры), отопление временно отключено из-за повреждения системы отопления при пожаре», — сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Андрей Колчин.