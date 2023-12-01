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Спецоперация на Украине
04:04 (мск), источник: Коммерсантъ

На границе Словакии с Украиной скопилось 500 фур

На границе Словакии с Украиной растянулась на 20 км очередь из 500 большегрузных автомобилей. Об этом сообщила представитель полиции республики Агнеса Коперницка. По ее словам, пробка образовалась перед автомобильным КПП Вышне—Немецке, передает ТАСС.

Источник: Reuters

Активисты Союза автоперевозчиков Словакии обещали со вчерашнего дня, 30 ноября, начать блокировать проезд фур с коммерческими грузами через этот КПП. Они пошли на этот шаг в знак поддержки словацкого Минтранса, который хочет добиться восстановления на уровне Евросоюза (ЕС) системы разрешений для автоперевозчиков. Сроки завершения блокады КПП пока неизвестны.

Польские перевозчики также требуют восстановления разрешений на международные перевозки. Они были отменены по соглашению между ЕС и Украиной, вступившему в силу 1 июля 2022 года. Из-за протестов польских водителей с начала ноября три КПП на границе Польши и Украины работают с перебоями. Украинские перевозчики грозят обратиться в суд. 28 ноября в Польше подготовили законопроект для разблокировки КПП на границе с Украиной.

Лаура Кеффер

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