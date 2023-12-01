На границе Словакии с Украиной скопилось 500 фур

Активисты Союза автоперевозчиков Словакии обещали со вчерашнего дня, 30 ноября, начать блокировать проезд фур с коммерческими грузами через этот КПП. Они пошли на этот шаг в знак поддержки словацкого Минтранса, который хочет добиться восстановления на уровне Евросоюза (ЕС) системы разрешений для автоперевозчиков. Сроки завершения блокады КПП пока неизвестны.
Польские перевозчики также требуют восстановления разрешений на международные перевозки. Они были отменены по соглашению между ЕС и Украиной, вступившему в силу 1 июля 2022 года. Из-за протестов польских водителей с начала ноября три КПП на границе Польши и Украины работают с перебоями. Украинские перевозчики грозят обратиться в суд. 28 ноября в Польше подготовили законопроект для разблокировки КПП на границе с Украиной.