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05:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске пенсионерка взяла крупный займ и отдала все деньги аферистам

Пожилая женщина лишилась более 1,8 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

69-летняя женщина попалась на уловку мошенников в Иркутске. Пенсионерка поверила в историю о том, что неизвестные лица на ее имя пытаются оформить кредит и похитить все деньги. Жертва аферистов взяла крупный займ и перевела все средства преступникам. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Во время общения аферист предложил пенсионерке оформить «зеркальный кредит» и помешать действиям злоумышленников. В итоге женщина поверила словам незнакомца и взяла займ на более чем 1,8 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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