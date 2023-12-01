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05:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Cбежавшего в Грузию криминального дальневосточника вернул Интерпол

Пойман сбежавший в Грузию приморец, обвиненный 10 лет назад в вымогательстве.

Источник: ГУ МВД

Приморец, объявленный в международный розыск, задержан во Владикавказе. Его задержали при попытке пересечь границу РФ. 48-летний мужчина, имеющий вес в криминальных кругах, обвиняется в преступлении десятилетней давности. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Операцию по поимке провел отдел национального центрального бюро Интерпола МВД России по приморскому краю совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ России. Установлено, что задержанный уроженец приморья в 2013 году вместе с подельниками с угрозами насилием вымогал у местного жителя крупную сумму в миллион рублей для «урегулирования конфликта», который сам и выдумал.

Потерпевший прекрасно осознавал, с кем он столкнулся, а потому, опасаясь за свою жизнь, передал преступнику в право собственности свой автомобиль Toyota Land Cruiser 200. После завершения сделки потерпевший обратился в полицию, в результате чего началось производство уголовного дела по статье «вымогательство».

Обвиняемый, узнав об интересе к своей персоне со стороны правоохранителей, поспешил «релоцироваться» в Грузию, из-за чего и был объявлен в международный розыск.

Теперь же беглеца вернули в родную страну. Окончания следствия мужчина будет дожидаться в изоляторе.

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