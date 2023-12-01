04:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Аферисты стали менять тактику игры в дистанционном мошенничестве в Приангарье
Теперь преступники стремятся заполучить доступ к аккаунтам граждан от портала Госуслуг.
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В полиции рассказали о том, что аферисты стали менять тактику игры в сфере дистанционного мошенничества в Иркутской области. Теперь злоумышленники пытаются заполучить доступ к аккаунтам граждан от портала Госуслуг (6+). Жителей региона призывают быть более бдительными и предупредить близких о новых методах афер. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Росси по региону.
Теперь мошенники звонят людям и сообщают, что профиль собеседника взломан или заблокирован из-за подозрительной активности. Далее аферисты предоставляют номера телефонов, с которых поступит звонок якобы из службы поддержки для восстановления доступа, или же предлагают позвонить самостоятельно.
Во время звонка они запрашивают данные для проверки и восстановления доступа. То есть мошенники запрашивают специальный код, который приходит при двухфакторной аутентификации. В некоторых случаях они присылают ссылку на программу, которые якобы может помочь восстановить доступ к личному кабинету.