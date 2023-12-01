Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино

«В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчета FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard», — сказал собеседник агентства.
На кадрах, снятых камерой дрона-камикадзе, виден танк Leopard модификации 2A4, беспилотник приближается к нему и поражает башню в районе открытого люка. Корректировка велась с другого российского БПЛА, с камеры которого видно, как ударный дрон поражает цель, а следом в танк противника влетает противотанковый управляемый снаряд.
В ноябре американский журнал Forbes писал, что украинские войска в ходе контрнаступления потеряли по меньшей мере 13 из 71 поставленных Leopard 2, всего им обещали поставить 85 таких танков. При этом Минобороны РФ сообщало, что только за июнь-июль были уничтожены 25 немецких танков Leopard различных модификаций. Все подбитые танки Leopard, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относятся к модификациям 2A4 и 2А6.
По данным Forbes, в НАТО не выказывают желания передать Украине новые партии Leopard 2, Великобритания также на намерена поставлять Киеву новые Challenger 2, а ВСУ уже потеряли один из 14 поставленных танков этой модели.