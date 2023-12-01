05:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону потушили
Открытое горение на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает МЧС. Ночью возгорание локализовали на площадь 4 тыс. кв. м, никто не пострадал.
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Пожар начался вчера, 30 ноября, вечером. Огонь распространился по торговым павильонам на площади 400 кв. м, затем площадь возгорания выросла до 1,5 тыс. кв. м. Тушение осложнялось в том числе плотной застройкой. На место ЧП направили семь экипажей ДПС. Для провоза спецтехники перекрывали подъезды к рынку на трех улицах.
Лаура Кеффер