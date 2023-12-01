Главное
Спецоперация на Украине
05:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону потушили

Открытое горение на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону ликвидировано, сообщает МЧС. Ночью возгорание локализовали на площадь 4 тыс. кв. м, никто не пострадал.

Источник: AP 2023

Пожар начался вчера, 30 ноября, вечером. Огонь распространился по торговым павильонам на площади 400 кв. м, затем площадь возгорания выросла до 1,5 тыс. кв. м. Тушение осложнялось в том числе плотной застройкой. На место ЧП направили семь экипажей ДПС. Для провоза спецтехники перекрывали подъезды к рынку на трех улицах.

Лаура Кеффер

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина объявила демобилизацию
Песков ответил на вопрос о помиловании участника ритуальных убийств
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарыМЧС