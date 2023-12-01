05:24 (мск), источник: Комсомольская правда
В Канске начальницу МФЦ осудили за ущерб бюджету в размере 1 миллиона рублей
Руководитель МФЦ Канска фиктивно устроила на работу новую сотрудницу.
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В Канске начальницу Многофункционального центра осудили по статье «Мошенничество», а ее подчиненную — по статье «Пособничество в мошенничестве». Суд доказал, что по и вине бюджет края потерял более 1 миллиона рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевой прокуратуре.
Суд установил, что в мае 2013 года осужденные фиктивно трудоустроили в учреждение родственницу подчиненной на должность документоведа. В течение семи лет исправно табелировали ее, потом передавали данные в бухгалтерию для начисления заработной платы и премий. Деньги затем использовали по своему усмотрению. Пока в феврале 2020 года афера не вскрылась.
В суде обе вину не признали. Они указали, что эфемерная сотрудница на самом деле работала по вечерам или удаленно, готовила сметные расчеты. Суд назначил наказание: одной 3 года плюс 300 тысяч рублей штрафа, второй 2,5 года колонии общего режима.