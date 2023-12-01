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06:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае из-за ледяного дождя осложнилась дорожная обстановка

В нескольких районах перекрыто движение для грузового и пассажирского транспорта.

Источник: ГУ МВД

В Красноярском крае после мороза минус 27 градусов резко потеплело и сложилась тяжелая и аварийная обстановка на загородных трассах. В некоторых территориях прошел ледяной дождь, на дорогах образовалась наледь. Уже произошло несколько аварий.

Дорожные инспекторы предупреждают водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим. И в связи с неблагоприятными погодными условиями советуют воздержаться от загородных поездок.

Из-за плохой видимости и гололеда на дорогах перекрыто движение для грузового и пассажирского транспорта на автодорогах Шарыповского района (Шарыпово — Ужур — Балахта; п. Дубинино — р. Урюп; Шарыпово — Назарово) и в районе Ачинска (с 640 км в сторону Боготола, с 660 км в сторону Красноярска).

Также неблагоприятная обстановка сложилась в Козульском и Емельяновском районах.

Во время загрузки произошла ошибка.
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