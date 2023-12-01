08:56 (мск), источник: АиФ Челябинск
Московский вуз выразил соболезнования семье погибшего челябинского студента
Егора Флоренко нашли мертвым под окнами общежития.
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Сеченовский университет выразил соболезнования семье и близким погибшего студента из Челябинской области Егора Флоренко. Сообщение об этом появилось на официальной странице вуза в соцсети.
22-летний Егор учился на пятом курсе направления «Лечебное дело».
«Как вспоминают преподаватели и друзья, молодой человек хорошо учился, активно участвовал в научной и общественной жизни Университета. Егор не имел вредных привычек, о нем позитивно отзываются однокурсники», — отметили в университете.
Тело студента было обнаружено 29 ноября под окнами общежития. Обстоятельства смерти молодого человека устанавливают следователи.
Егор Флоренко — уроженец Троицка Челябинской области. В 2018 году он стал победителем регионального этапа конкурса «Ученик года». Еще в школе парень решил, что станет врачом, также он играл в лицейском театре.