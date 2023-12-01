07:56 (мск), источник: Коммерсантъ
В Свердловской области погибли рабочие во время ремонта трубопровода
В Красноуральске (Свердловская область) погибли двое рабочих при проведении ремонта на трубопроводе.
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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщили в пресс-службе СКР региона.
Инцидент произошел вечером 30 ноября на ул. Дзержинского. В ходе ремонта прорвавшейся трубы обрушился грунт котлована, из-за чего рабочие оказались под завалом. Их тела уже извлечены.
Погибшими оказались уроженцы Первоуральска и Красноуральска 41 и 39 лет. Следствие провело осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, также изучается документация инструктажа по технике безопасности и должностные инструкции. «По одной из отрабатываемых сотрудниками полиции и следователями версии, беда могла случиться из-за нарушения правил техники безопасности при производстве земляных работ. Проводился ли инструктаж перед заступлением на смену людей, сейчас выясняется», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.