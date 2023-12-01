09:12 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Новую схему телефонного мошенничества выявили в Воронеже
Полиция Воронежской области сообщила о новой схеме мошенничества, при которой жертвам звонят лже-представители сотовой связи.
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В региональном ГУ МВД России сообщили, что аферисты стали звонить воронежцам под видом сотрудников сотовых операторов. Те сообщают гражданам о том, что на их телефонный номер якобы подана заявка на смену оператора. Когда в ответ слышат, что такой потребности нет и никаких заявок никто не оставлял, злоумышленники предлагают собеседнику сменить пароль в личном кабинете, чтобы предотвратить доступ к личным данным.
Воронежцы, думая, что таким образом обеспечат себе безопасность, передают код из СМС мошеннику. Таким образом аферисты получают доступ к номеру жертвы, а следовательно и возможность входа в личные кабинеты банков, в «Госуслуги» и другие сервисы.
— Будьте бдительны и предупредите родных и близких, — попросили воронежцев представители МВД.