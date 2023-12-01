Главное
Спецоперация на Украине
08:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Еще один житель Башкирии скончался за сутки из-за COVID-19

В Башкирии от коронавируса умер еще один человек.

С 2020 года в республике жертвами инфекции стали 6 116 жителей республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

С начала пандемии ковидом заразились 378 892 человека, 224 из них — за минувшие 24 часа. В стационарах проходят лечение 239 гражданина, 117 среди которых — это лица в возрасте старше 60 лет. Борются с болезнью дома 2 871 жителей Башкирии, 1 079 из этого числа — пожилые люди.

Всего более чем за три года выписан с выздоровлением 369 666 человек, из них 23 — за последний день.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 1 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Генетик Андрей Маханов: Мы заставляем говорить кости давно умерших людей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
коронавирус