08:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Еще один житель Башкирии скончался за сутки из-за COVID-19
В Башкирии от коронавируса умер еще один человек.
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С 2020 года в республике жертвами инфекции стали 6 116 жителей республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
С начала пандемии ковидом заразились 378 892 человека, 224 из них — за минувшие 24 часа. В стационарах проходят лечение 239 гражданина, 117 среди которых — это лица в возрасте старше 60 лет. Борются с болезнью дома 2 871 жителей Башкирии, 1 079 из этого числа — пожилые люди.
Всего более чем за три года выписан с выздоровлением 369 666 человек, из них 23 — за последний день.