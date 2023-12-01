08:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Трех жителей Черемхово ждет колония за перестрелку двухлетней давности
Мужчины пытались застрелить своего знакомого.
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Трех жителей Черемхово осудили за перестрелку двухлетней давности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по иркутской области.
— 21 ноября 2021 года мужчины начали перестрелку около кафе в Черемхово. Объектом стрельбы стал 28-летний знакомый преступников. Ему удалось скрыться от неприятелей на машине. Они продолжили стрелять вслед, но жертве удалось скрыться, однако во время стрельбы молодые люди повредили два легковых автомобиля, — говорят в Прокуратуре Иркутской области.
Приговором суда подсудимые признаны виновными. Им назначили от девяти до 11 лет колонии строгого режима.
Кроме того, двое преступников ранее уже привлекались к ответственности за незаконный оборот оружия и разбой.