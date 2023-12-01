В регионах задержаны граждане, обещавшие узбекистанцам незаконную отправку в США

В ходе оперативных мероприятий, проведенных СГБ совместно с сотрудниками правоохранительных органов, были пресечены попытки незаконной отправки граждан Узбекистана в США.
В частности, 44-летний житель Самарканда, войдя в доверие к местному жителю, пообещал за $25 тыс. отправить его в США через Мексику. Он был задержан с поличным при получении аванса в размере $15 тыс.
В другом случае 32-летний житель Пастдаргомского района вместе с 27-летним жителем Каттакурганского района пообещали гражданину за $23 тыс. отправить его в США по маршруту Турция — Армения — Никарагуа — Мексика. Они были задержаны при получении аванса размером $12 тыс. .Также сотрудниками Ферганского областного управления СГБ был задержан 24-летний житель Андижанского района, который пообещал жителю Коканда за $10 тыс. отправить его в США. Он был задержан при получении требуемой суммы.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.